Iltempo.it - "Accordo raggiunto Trump-Putin". L'indiscrezione dalla Russia che ribalta gli scenari

giàtra”: Luca Steinmann dà per chiuse le trattative tra Stati Uniti ee rilancia un'idea di pace fondata sullo scambio di sfere di influenza tra Donalde Vladimir. Il disimpegno russo in Siria per la fine della guerra in Ucraina: sarebbe questa la soluzione perseguita da Washington e Mosca nello scacchiere mondiale a pochi giorni dall'insediamento del Tycoon alla Casa Bianca. Ospite di Omnibus su La 7, il giornalista che ha seguito a lungo la guerra sul campo, sul fronte russo, ha dato il suo punto di vista: “Dobbiamo considerare la partita ucraina collegata con quella siriana – ha esordito – Lasi è disimpegnata dal teatro siriano perché non ce la faceva a reggere due guerre contemporaneamente. E sono in molti a sostenere, a pensare che dietro al disimpegno russoSiria vi sia una sorta di tacitogiàtra”.