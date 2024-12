85 milioni grazie a De Martino Affari Tuoi un clamoroso caso per la Lotteria Italia

Liberoquotidiano.it - 8,5 milioni "grazie a De Martino". Affari Tuoi, un clamoroso caso per la Lotteria Italia

Boom di vendite per i biglietti della. Anche quest'anno il successo è confermato da un nuovo aumento delle vendite dei biglietti, pari al +25 per cento rispetto alla scorsa edizione. Le vendite, secondo quanto apprende Agipronews da fonti istituzionali, toccheranno quota 8,5di tagliandi, in netta crescita rispetto ai 6,7dell'ultima estrazione. Ma le novità non finiscono qui, perché stando ai diversi rivenditori interpellati da Agipronews, i giovanni vanno ancora a caccia del biglietto da conservare, magari regalare e controllare. A svelare i fortunati ci sarà Stefano Deche, nella serata del 6 gennaio in diretta su Rai 1, come ormai consuetudine, renderà noti i premi milionari. Il tutto durante un'edizione speciale di. Non aper spiegare questo boom si può parlare di un vero e proprio "effetto De".