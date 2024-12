Iltempo.it - Valditara: "La querela a Lagioia per bandire l'insulto e difendere il rispetto"

Nicolaha pubblicato su La Stampa una lettera a me indirizzata. Siccome l'intervento dimerita una particolare attenzione e una puntuale risposta, ho deciso di pubblicare qui la mia replica. Ci sono alcune cose che non tornano nella narrazione di Nicola. Rispondo a lui direttamente. Lei ha affermato in una precedente intervista su La Stampa che non sarebbe vero che io le avrei proposto una mediazione, arrivando ad affermare testualmente: la «mediazione non mi è mai arrivata». Purtroppo lei sostiene una cosa errata: la proposta di mediazione le è stata notificata il giorno 27 maggio con tanto di firma per ricevuta da parte del portiere dello stabile dove lei abita. Allo stesso indirizzo dove lei ha ricevuto ora l'atto di citazione che ha ampiamente pubblicizzato. È un fatto non marginale perché la mediazione serve proprio per spiegarsi, trovare una composizione, dando vita ad un confronto civile, evitando così di ricorrere ad un processo.