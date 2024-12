Metropolitanmagazine.it - Tutte le nomination agli Annie Awards: Il robot selvaggio in testa

Nei giorni scorsi, sono state rivelatele, i premi statunitensi dedicati al campo dell’animazione. Universal/DreamWorks Animation guida la classifica con 10per Il, davanti al colosso Disney/Pixar Inside Out 2 e alla stop-motion di Wallace & Gromit – Le piume della vendetta della Aardman, che ne ha sette. Tutti e tre si contenderanno la gara principale per il miglior lungometraggio contro le pellicole di Netflix That Christmas, che è arrivata terza con sei, e Ultraman: Rising e Kung Fu Panda della DreamWorks Animation. I vincitori riceveranno i loro premi alla 52a cerimonia annuale deglil’8 febbraio alla Royce Hall dell’UCLA a Westwood.Ilè anche candidato a due premi per il doppiaggio per Lupita Nyong’o, che interpreta Rozzum, e Kit Connor, che dà la voce a un papero la cui famiglia viene uccisa accidentalmente da Roz.