Oasport.it - Startlist gigante Alta Badia oggi: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli azzurri

Leggi su Oasport.it

Domenica 22 dicembre si disputerà ilmaschile in, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Prosegue il fine settimana in Italia: dopo il superG e la discesa liberta in Val Gardena, il Circo Bianco si trasferisce sulla sempre affascinante pista Gran Risa. Ad aprire le danze una gara tra le porte larghe, poi il 23 dicembre ci sarà spazio per lo slalom pre-natalizio. Appuntamento alle ore 10.00 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 13.30.LA DIRETTA LIVE DELDELL’ALLE 10.00 E ALLE 13.30LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 11.00L’Italia spera in un risultato di rilievo da parte di Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini, che saranno della partita insieme a Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Simon Talacci e Hannes Zingerle.