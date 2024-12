Thesocialpost.it - San Pietro blindata causa Giubileo e Natale, città in tilt nelle feste

Roma,eterna e simbolo di unione e spiritualità, si prepara ad accogliere milioni di pellegrini e turisti per ildel 2025. Questo evento di portata mondiale richiede un potenziamento delle misure di sicurezza, soprattutto nella zona di San. Con l’avvicinarsi del, le autorità cittadine stanno implementando strategie di sorveglianza avanzate e introducendo nuovi regolamenti per garantire la sicurezza di tutti.Potenziamento delle Misure di Sicurezza a Sanin Vista del2025La Basilica di Sanè uno dei luoghi più iconici di Roma e, con l’approssimarsi del, le misure di sicurezza sono state potenziate per affrontare il flusso previsto di visitatori. Le telecamere di sorveglianza sono state aumentate e aggiornate con tecnologie di riconoscimento facciale per monitorare le aree critiche.