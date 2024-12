Panorama.it - Natale in tv: la programmazione nei giorni di festa

Il periodo natalizio porta con sé unatelevisiva speciale, ricca di contenuti dedicati alle festività. Tutte le reti offrono un ampio ventaglio di film di, con appuntamenti imperdibili e un’attenzione particolare per i più piccoli, che vivono questo momento con grande entusiasmo.RAICome da tradizione, la Rai propone un palinsesto ricco di film Disney e animazione, prima, durante e dopo le festività natalizie. Non è l’unica: anche le reti private puntano su cartoni animati, non necessariamente Disney, per intrattenere tutta la famiglia.I film Disney da non perdere sulla Rai:Lunedì 23 dicembre: Mulan (live action del 2020) in prima serata su Rai 2.Martedì 24 dicembre: su Rai 3, Luca, il capolavoro Disney-Pixar del 2021 ambientato in Liguria.Venerdì 27 dicembre: in prima serata su Rai 1, Aladdin (live action con Will Smith).