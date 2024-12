Terzotemponapoli.com - Mussolini, ma nessuna apologia del fascismo a Castellammare

Cinquemila persone a urlare il nome diin un momento di festa. È accaduto oggi pomeriggio adi Stabia durante la partita tra la Juve Stabia e il Cesena, valevole per la 18ª giornata del torneo di Serie B. Le vespe vincono 1-0 grazie al goal del pronipote del duce e salgono momentaneamente al quarto posto con 28 punti.è autorizzata a sognare.Segna, ma nessun riferimento alla politicaAttenzione, nessun riferimento alla politica per quanto accaduto. Perché il popolo della Juve Stabia ha celebrato il primo gol tra i professionisti dell’estroso esterno offensivo Romano Floriani. Il calciatore è arrivato in gialloblù in prestito dalla Lazio e oggi a segno un colpo di testa perfetto all’angolino su cross delizioso di Piscopo. Il gol per altro ha deciso la prima frazione di gioco, che vede i padroni di casa in vantaggio 1-0 sui romagnoli.