Calciomercato.it - Monza-Juve, Koopmeiners fuori all’intervallo: ecco il motivo

Dura soltanto 45 minuti la partita di Teun, sostituito dopo il primo tempo da Thuram nel match di campionato dell’U-Power StadiumSi ferma Teunnellantus, vittima di un problema muscolare nel primo tempo del match in casa del.Teun(LaPresse) – Calciomercato.itInfortunio all’adduttore della coscia per il centrocampista olandese, con Thiago Motta che anche a scopo precauzionale lo ha lasciato negli spogliatoi. “Abbiamo preferito non rischiare”, ha chiarito lo stesso allenatore bianconero ai microfoni di ‘DAZN’ prima dell’inizio della ripresa. Al posto diin campo Thuram, che si piazza in mediana al fianco di capitan Locatelli.L'articoloilproviene da CalcioMercato.