Medioriente Netanyahu | Non firmo accordo ostaggi senza aver sradicato Hamas

Il premier israeliano Benjamin, in un'intervista rilasciata al Wall Street Journal e riportata dai media israeliani, ha dichiarato che non firmerà unper il rilascio degliche implichi la fine della guerra "prima di". "Non li lasceremo al potere a Gaza, a 30 miglia da Tel Aviv. Non succederà", ha sostenuto il premier mentre si susseguono gli appelli ad accettare unduraturo per il cessate il fuoco e il rilascio degli