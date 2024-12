Lezioni di primo soccorso per i calciatori dell’Inter | Voluto da Marotta e Volpi

Leggi su Ilnerazzurro.it

diInter. Poche settimane fa i giocatori dell‘Inter hanno dovuto affrontare una delle situazioni più difficili della propria vita: durante il match con la Fiorentina, il giocatore dei viola Edoardo Bove si è accasciato a terra, con l’ex romanista che è stato rianimato e trasportato in ospedale, con la situazione che ad oggi sembra esser stata risolta con l’installazione di un defibrillatore sottocutaneo. Momenti di grande panico, ma il presidente, insieme a Piero, il direttore sanitario del club, hannoorganizzarediper i giocatori nerazzurri.Corsi diintervento per i giocatoriSecondo quanto riportato da Tuttosport, il malore di Bove ha colpito tutti, in primis i suoi compagni di squadra della Fiorentina, ma anche i giocatoriche sono stati i primi ad allertare gli staff medici delle due squadre.