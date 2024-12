Lanazione.it - Le letterine dei bambini: "Vorrei un dinosauro": "Io la bambola vampira"

Il Natale è alle porte e questo periodo di festività (magico, perchè almeno una volta nell’anno deve essere concessa un po’ di magia) vede sempre due spaccati: iche lo vivono come una meraviglia, un periodo bellissimo e fantastico, e poi ci sono gli adulti, i "grandi" che magari lo vivono in modo nostalgico prevalentemente, o come un giorno per riposarsi un po’. Eppure quanto era bello guardarlo con gli occhi da bambino, dove sembrava tutto più grande, così luminoso e sembrava veramente che tutti si volessero bene, almeno un po’ di più? E poi quanto era divertente scrivere la letterina a Babbo Natale? O scartare i regali avvolti nelle carte più colorate e dalle mille fantasie? La meraviglia e l’euforia deiquando di parla di Natale è travolgente. All’Istituto Sant’Anna i preparativi per il Natale sono giunti al termine ma l’attesa per scoprire se Santa Claus arriverà con i regali desiderati ha ancora qualche giorno a disposizione per far sognare.