Lapresse.it - Lapponia, Meloni: “Non permetteremo alla Russia o ai criminali di minare nostra sicurezza”

La Nato è la base della ““: lo ha detto la premier Giorgia. E ha aggiunto: e come Paesi dell’Unione europea “dobbiamo capire” che va “garantito” l’apporto di spesa richiesto dall’alleanza militare atlantica.ha parlato in inglese nelle dichiarazioni finalistampa al termine del vertice ‘Nord-Sud’ di Saariselkä (Finlandia). Al summit nel villaggio dellafinlandese hanno partecipano anche Kaja Ks (Alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di), Petteri Orpo (Ministro capo della Finlandia), Ulf Kristeon (Ministro di Stato della Svezia) e Kyriakos Mitsotakis (Primo ministro della Grecia). “Laè difesa – ha detto– e noi dobbiamo fare di più”.“Vogliamo difendere i confini esterni e nono alle organizzazionidila“.