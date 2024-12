Sport.quotidiano.net - La giornata di B. Crisi Regia, ko anche col Cittadella

Non solo il doppio successo, mafavori incrociati fra Modena e Sassuolo nel sabato della 18^, che si completa oggi con le ultime due gare Juve Stabia-Cesena (15) e Cremonese-Sampdoria (17,15). I canarini hanno allontanato il Pisa dalla scia della squadra di Grosso permettendo a Berardi e compagni il primo scatto a +6 sulle due seconde, mentre i neroverdi hanno fermato il Palermo, scavalcato dalla squadra di Mandelli al nono posto, in piena zona playoff. Nella corsa ai primi due posti prende quota lo Spezia al fianco del Pisa dopo aver sbancato Catanzaro grazie alla nona rete di Francesco Pio Esposito: le prime tre viaggiano a +12 sul gruppone della zona playoff,se Cremonese, Cesena e Juve Stabia devono giocare oggi. Ma le vittorie più pesanti sono quelle colte in zona calda da, Sudtirol e Carrarese.