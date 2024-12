Dilei.it - Fedez, Natale senza i suoi figli: Leone e Vittoria restano con Chiara e la sua famiglia

Leggi su Dilei.it

è dietro l’angolo e, da tradizione, quasi tutti proveranno a trascorrerlo in. Spazio poi per chi sfrutterà i giorni di festa per staccare la spina e allontanarsi da tutto e tutti, cimentandosi in un viaggio. Sembra essere il caso di, che ha lasciato di colpo l’Italia. Una scelta però che pare dettata da volontà altrui. Sarà il suo primoma le cose, pare, non dovevano andare così.da soloI Ferragnez ormai non esistono più e anche i più speranzosi hanno dovuto gettar via i sogni di un riavvicinamento. La separazione è ormai ufficiale e tra qualche mese lo sarà anche il divorzio. Un cambio di rotta a questo punto della storia traFerragni farebbe davvero pensare a una sceneggiatura ben congeniata.Tra i due è calato il gelo e, almeno in ambito pubblico, le interazioni dell’ex coppia più seguita d’Italia si limitano ormai a delle frecciatine su Instagram.