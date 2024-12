Lanazione.it - È tornato Granucci: gioia Ponte Buggianese in Garfagnana

Castelnuovo2: Biggeri, Ramacciotti (32’ st Satti), Lunardi, Leshi, Rossi (15’ st Gabrielli), El Hadoui, Fall (34’ st Filippi), Cecchini, Campani (43’ st Fruzzetti), Grassi, Camaiani (43’ st Magera). A disp. Nucci, Ceccarelli, Bonaldi, Tocci. All. Vangioni.: Rizzato, Martinelli, Aiazzi, Prati, Palmese, Kapidani, Asara (43’ st Birindelli), Provinzano,(45’ st Sordi), Sgherri, Fantini (32’ st Sali). A disp. Calu, Sanzone, Ferrari, Bellandi, Gargani. All. Vettori. Arbitro: Bernardini di Piombino. Marcatori: 25’ e 35’ st. Ilsi regala il miglior fine anno possibile. Regalo di Natale anticipato per i pontigiani che raccolgono tre punti pesantissimi sul campo del Castelnuovo, seconda forza del girone A di Eccellenza.