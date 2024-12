Dovevano vincere loro! Ballando con le Stelle bufera atroce dopo il verdetto finale | È una vergogna

Leggi su Caffeinamagazine.it

È uncon lein rosa quello emerso dalladi sabato 21 dicembre. Tutto in larga parte previsto, dal momento che le donne di questa edizione sono riuscite, settimanasettimana, a dimostrare tutto iltalento e lagrazia sul palco. Ma la sorpresa c’è stata comunque, visto che ilnon ha convinto il pubblico. Innanzitutto va detto che il voto, che ha sommato i voti di tutte le giurie (quelle in studio e il pubblico) è stato segreto. Prima del, tuttavia, il ballerino Pasquale La Rocca ha rivelato: “tanti anni di carriera professionale, voglio semplicemente dire che questa potrebbe essere la mia ultima volta qui su questa pista. E vorrei che questo finisse nel miglior modo possibile e non potrei avere miglior partner per poterlo concludere”.