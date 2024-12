Ilrestodelcarlino.it - "Confronto tra sindaco e cittadini"

Intervento del consigliere di Lucca Futura, Gabriele Olivati, sulla frazione di San Pietro a Vico: "San Pietro a Vico esiste – esordisce – anche quando non c’è niente da inaugurare. Pardini si confronti con isu inquinamento ambientale accanto alla scuola. Finalmente sono stati inaugurati un nuovo parcheggio e un’area giochi, ovviamente con grande ritardo, come avviene sempre per l’amministrazione Pardini quando si parla di periferie. Lo sforzo era poco perché il piano, elogiato dall’amministrazione come un modello di rapporto tra pubblico e privato, è stato ereditato dal centrosinistra e i soldi provenivano dalla Cartiera Cardella già da dicembre 2022. Nel PUC è prevista anche la realizzazione una rotatoria all’intersezione tra via dell’Acquacalda e via per Marlia e un ampliamento del parcheggio pubblico attiguo al cimitero.