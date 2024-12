Quotidiano.net - Chi è il killer di Magdeburgo, saudita anti Islam: “Merkel a morte”

Leggi su Quotidiano.net

, 22 dicembre 2024 – Oltre a essere unspietato, Taleb Al Abdulmohsen è un enigma, una personalità poco equilibrata. Medico psichiatra, 50 anni, si definisce “di sinistra”, nonché un ammiratore di Elon Musk e del partito di estrema destra Alternative für Deutschland. Era scappato dall’Arabiain quanto aveva ripudiato l’, azione che nel Paese del Golfo è punibile con la. Ufficialmente, vive a Bernburg, nel distretto di Salzland e fino al giorno dell’attentato lavorava come psichiatra in una clinica privata, dove si occupata di persone affette da dipendenza. Il documento scaduto del 50enne Taleb Al Abdulmohsen, originario dell'Arabia, presunto attentatore al mercato in Germania. ANSA/ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING NPK Secondo il Der Spiegel, per anni si sarebbe dedicato all’attivismo, aiutando in particolare le donne saudite che volevano fuggire dal loro Paese, gestendo un sito web che forniva informazioni sul sistema di asilo tedesco.