Centro sportivo e cantieri Varato il piano triennale | come cambia la città

Documento unico di programmazione 2025-2027,delle opere pubbliche e bilancio di previsione votate a maggioranza nell’ultimo consiglio comunale. È stato il sindaco Luciano Meoni in un lungo intervento a fare il punto sulle attività rivendicando il lavoro svolto. "Partiamo dalle opere pubbliche, puntiamo alla riqualificazione di viale Regina Elena, alla realizzazione deldi Camucia, ad undi manutenzioni delle strade che passerà anche per una modifica al regolamento che ci permetterà azioni più incisive". Il progetto della cittadella dello sport che dovrebbe nascere nell’area dove già insiste la piscina comunale coperta, è stato un cavallo di battaglia della campagna elettorale della nuova amministrazione. Prevede la realizzazione di un campo da calcetto, di un campo polivalente da basket-pallavolo, di uno da beach volley, di un’area spogliatoi esterno a servizio del campo da calcio e la realizzazione di una piscina all’aperto con area solarium per un valore complessivo di oltre 1 milione di euro.