Bianca Guaccero vince Ballando 2024 e maestro dice addio alla Carlucci

Si è chiusa con la proclamazione die Giovanni Pernice vincitori l'edizione dicon le Stelle. La coppia ha conquistato il titolo dopo una finale mozzafiato che li ha visti sfidarsi contro Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca. Un duello epico che, fin dalle prime battute di questa stagione, aveva chiaramente delineato il loro ruolo da protagonisti. Al terzo posto si sono piazzati Federica Nargi e Luca Favilla, quarta posizione per Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, seguiti da Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. Tommaso Marini e Sophia Berto si sono classificati al sesto posto.Fin dall'inizio del programma,ha dimostrato una crescita esponenziale, supportata dall'esperienza e dal talento del suo partner, Giovanni Pernice. La conduttrice e attrice, amata dal pubblico per il suo carisma e la sua determinazione, ha trasformato ogni esibizione in una storia emozionante.