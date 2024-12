Anteprima24.it - Benevento Primavera, il 2024 si chiude con un pokerissimo al Crotone: quaterna di Francescotti

Tempo di lettura: 2 minutiDopo tre ko di fila, è ripreso contro ilall’Avellola il cammino delche si è sbarazzato con un netto 5-1 della compagine calabrese. I giallorossi sono passati in vantaggio al 24? grazie ad un autogol di Maffei, ma due giri di lancette più tardi ilha pareggiato i conti con Vrenna. Nuovo allungo dei padroni di casa con Fracescotti al 32? e nella ripresa l’attaccante di mister Iezzo è stato autore di un autentico show segnando altre tre reti per uno straordinario poker. Ora il torneo2 osserverà una sosta fino all’11 gennaio quando ilandrà a fare visita al Napoli.5-1Reti: 24’pt aut. Maffei (B), 26’pt Vrenna (C), 32’pt, 2’st, 5’st, 28’st(B).: Giangregorio; Fastiggi (16’st Puca), Masi (42’pt Ciurleo), Avolio, Nonga, Eletto (29’st Mirashi), Borrelli, Donatiello, Sessa,(29’st Festino), Balzano (16’st Sasso).