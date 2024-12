Ballando con le stelle Pasquale La Rocca annuncia il ritiro Lucarelli | Mi rifiuto

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Lahato ildacon le. Il maestro di ballo – dopo la chiusura del televoto nella finalissima – ha comunicato che questa potrebbe essere la sua ultima edizione nel dance show di Rai 1. Dopo l’esibizione con la partner di ballo Federica Pellegrini,Laha ringraziato il pubblico non riuscendo a trattenere le lacrime. Il maestro di ballo ha preso in mano il microfono e ha ringraziato tutto il team dicon leper l’opportunità che gli ha dato in tutti questi anni. Dopo,accanto a Federica Pellegrini hato: “Questa potrebbe essere la mia ultima partecipazione a”. La dichiarazione diLaha lasciato tutti senza parole, Milly Carlucci: “Nonon puoi dirci queste cose”, ha detto la conduttrice del dance show che non era a conoscenza della scelta del ballerino.