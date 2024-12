Oasport.it - Skicross, Simone Deromedis torna sul podio a San Candido e si rilancia per la classifica

Leggi su Oasport.it

Finalmente sorride anche tra le mura amiche. Dopo l’opaca nona piazza di ieri, l’azzurro ha ottenuto una preziosissima terza posizione nella gara-2 valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di, andata in scena questo fine settimana nella lunga e spettacolare pista di San. Si tratta di una prima volta assoluta per l’Italia, finalmente sulnell’appuntamento in casa della rassegna itinerante. Un risultato che vale doppio visto l’eccezionale seconda piazza conquistata in campo femminile da Jole Galli.La giornata si è aperta a ritmi blandi per il Campione del Mondo in carica, il quale non è andato oltre la dodicesima piazza nella sessione di qualifica. Meglio l’andamento nelle batterie, dove ha vinto in scioltezza la heat degli ottavi e si è piazzato al secondo posto alle spalle di Wilmsmann in occasione dei quarti.