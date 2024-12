Quifinanza.it - Settore orafo Made in Italy si conferma leader in Europa

Nel periodo gennaio-settembre del 2024 ilitaliano ha realizzato 9,8 miliardi di euro di esportazioni, valore che supera anche il dato complessivo annuale realizzato nel 2023 (9,2 miliardi), secondo quanto emerge dal consueto rapporto di Intesa Sanpaolo sul. Nonostante la domanda mondiale di gioielli in oro abbia registrato un calo del -10,7%, le esportazioni delitaliano sono cresciute del 44,5% in valore e del 28,6% in quantità. Questo risultato è spiegato principalmente dal forte incremento di vendite verso la Turchia che sono passate da 556 milioni a 3,6 miliardi di euro, hanno fatto notare le economiste Stefania Trenti e Sara Giusti. Il mercato turco diventa così il primo mercato di sbocco, per effetto anche di politiche commerciali all’importazione introdotte dal paese e delle tensioni geopolitiche che rafforzano il ruolo di hub.