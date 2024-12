Anteprima24.it - Scontro tra una moto e un autobus: paura per il centauro

Tempo di lettura: < 1 minutoall’incrocio tra via Adelperga e via Adua nei pressi della Stazione centrale di Benevento tra unurbano della Trotta Bus e unciclo. Per fortuna il, rovinato al suolo, non ha riportato gravi conseguenze fisiche anche perché indossava il casco.È accaduto nel primo pomeriggio di oggi e probabilmente a causare l’incidente è stata una mancata precedenza.Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale che ha effettuato rilievi del sinistro.L'articolotra unae unper ilproviene da Anteprima24.it.