Sci freestyle | Wallberg e Kauf trionfano nel dual moguls a Bakuriani

Va in archivio la prima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di, evento andato in scena questo fine settimana in Georgia, precisamente tra le nevi di, a seguito del terzo appuntamento riservato alla specialità indivie.Nella categoria maschile a spuntarla è stato lo svedese Walter, il quale ha regolato in big final il transalpino Benjamin Cavet, imponendosi con il totale di 20 contro i 15 dell’avversario. Fuori dal podio invece il competitivo giapponese Ikuma Horishima, il quale nella finalina ha dovuto cedere il passo al secondo svedese in top 3: stiamo parlando di Filip Gravenfors, sul gradino più basso del podio con il totale di 21, con cui ha avuto la meglio sui 14 dell’atleta del Sol Levante. Fuori ai sedicesimi invece l’azzurro Massimo Bellucci, ventiduesimo.