Salto con gli sci, doppietta austriaca in gara-1 a Engelberg. Vince Hoerl, fuori dai 30 Insam

Va in archivio con unala prima delle due competizioni in programma questo weekend sul trampolino grande HS140 di, sede del quinto appuntamento stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 dicon gli sci. La vittoria è andata a Jan, che ha firmato il secondo successo dell’inverno portandosi a quota 5 affermazioni individuali nel circuito maggiore.Il 26enne di Bischofshofen, in piazza d’onore a metàcon un distacco di 4.8 punti dal leader, si è inventato un secondoclamoroso (di gran lunga il miglior punteggio della serie) operando il sorpasso sul connazionale Daniel Tschofenig ed imponendosi con un margine di 6.5 punti. Podio completato dal padrone di casa svizzero Gregor Deschwanden, ottimo terzo a 11.8 punti dalla testa con due prove di alto livello.