Robot al posto dei soldati | la nuova guerra via terra di Kiev

Washington, 21 dicembre 2024 – Un attacco viasenzama con droni e. Secondo l’organo indipendente americano ISW (Institute for the Study of War), l’Ucraina ha condotto per la prima volta un’operazione militare di successo contro le posizioni russe senza l’impiego della fanteria, servendosi di droni con telecamere e mitragliatrici. In unasempre più “asimmetrica” contro la Russia, conalle prese con la mancanza di uomini, funzionari ucraini sottolineano i “continui sforzi per sfruttare l'innovazione tecnologica” in battaglia, scrive l’Istituto nel suo report sulladatato 20 dicembre. epa11777724 Ukrainian serviceman of the 12th Special Operations Brigade 'Azov', drone operator 'Vyr' controls a Ukrainian 'Furia' unmanned aerial system (UAS) to conduct an aerial reconnaissance mission at an undisclosed location near the frontline city of Toretsk, Donetsk region, eastern Ukraine, 14 December 2024, amid the Russian invasion.