Lanazione.it - "Questa città ha risorse per gettare il cuore oltre l’ostacolo"

Leggi su Lanazione.it

"Vorrei riportare questo incontro istituzionale, che è una tradizione a quel clima di cordialità di cui ho cercato di fare la mia cifra. A me piace che questo palazzo non sia un luogo chiuso, separato. Ogni occosione è buona per accogliere i miei concittadini, che siano le autorità, le contrade, il semplice cittadino che viene a portare una sua istanza. E’ tempo di bilanci ma vorrei che fosse soprattutto un tempo di prospettive, di sguardi sul futuro. E’ stato un anno tra luci e ombre, tra bianco e nero, i colori della nostra balzana. Ci sono stati momenti difficili, ma anche lieti. Occasioni in cui non si è visto forse quel cambio di passo marcato che avrei voluto saper dare a me stessa e alla mia giunta, ma qualche piccolo passo in avanti sì, e molte prese di coscienza. E idee più chiare sul punto di arrivo.