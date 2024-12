Oasport.it - Quanti soldi guadagnano Usyk e Fury per la rivincita? Assegno da capogiro per il britannico…

Oleksandre Tysondaranno vita a una spettacolarenella serata odierna, quando saliranno sul ring di Riad (Arabia Saudita) per contendersi il Mondiale WBA, WBO, WBC, IBO dei pesi massimi. Il pugile ucraino metterà in palio le cinture che ha conquistato lo scorso 28 maggio battendo proprio il rivale britannico (per un mese detenne anche la IBF e fu Campione del Mondo indiscusso, poi ha dovuto rendere vacante quella corona), mentre il rinominato The Gipsy King proverà a strappargliele e a regalarsi la notte che aspetta da tempo.Si preannuncia un confronto altamente appassionante e avvincente: il rinominato The Cat vuole preservare la propria imbattibilità e chiudere definitivamente la contesa con questo rivale nella categoria regina (pensando a una possibile riunificazione degli scettri incrociano Daniel Dubois), mentre il Colosso di Manchester cercherà il colpo del ko con il suo proverbiale jab per riscattare la sconfitta rimediata in occasione del primo confronto.