Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: startlist discesa Val Gardena e superG St. Moritz, orari, streaming

Giornata decisamente intensa con due gare valevoli per la Coppa del Mondo di sci2024/2025. Weekend di gare che è cominciato ieri con gli uomini impegnati nelsulla Saslong in Val, mentresi metteranno all’opera anche le donne a Sankt.LA DIRETTA LIVE DELFEMMINILE DI ST.DALLE 10.30LA DIRETTA LIVE DELLADELLA VALDALLE 11.45Il Circo Bianco al femminile sarà impegnato sulle nevi di Sankt, in Svizzera eandrà in scena il primo dei dueiganti. Le azzurre arrivano bene a questo appuntamento, in particolare Sofia Ga che ha vinto illa settimana scorsa a Beaver Creek ed è arrivata seconda inal ritorno dopo l’inattività di dieci mesi a causa dell’infortunio a tibia e malleolo in allenamento dello scorso febbraio.