"Paghi o suo figlio andrà in carcere". Ma la truffa all’anziana non riesce

Cerca di raggirare una anziana con la ‘tecnica’ del falso carabiniere ma poi viene arrestato dai carabinieri veri. Un ‘contrappasso" in piena regola quello vissuto da un 34enne, originario di Napoli, arrestato, in flagranza di reato, dai militari della Compagnia di Figline Valdarno. L’uomo è accusato, in particolare, di avere tentato unaaggravata, per fortuna sventata, ai danni di una 94enne di Rignano sull’Arno. Copione che, purtroppo, si ripete frequentemente e vede come vittime spesso le persone più anziane. Il ‘modus operandi’ è collaudato: anche in questo caso la 94enne è stata contattata telefonicamente da un uomo che, fingendosi un Maresciallo dei Carabinieri, le ha riferito che suoera stato trattenuto in caserma dopo aver causato un incidente stradale. Incidente fra l’altro molto serio nel quale era rimasta ferita gravemente una donna: per evitare ilaldunque – secondo iltore – era necessario pagare immediatamente un avvocato.