Lapresse.it - Nigeria, 10 morti per calca durante evento di distribuzione cibo

Nella capitale della, Abuja, dieci persone, tra cui quattro bambini, sono rimaste uccise nellache si è generataunnatalizio organizzato da una chiesa locale in cui veniva distribuito del. Ne ha dato notizia la polizia locale.Lasi è verificata nelle prime ore del mattino presso la Chiesa cattolica della Santissima Trinità a Maitama, da dove sono state evacuate più di 1.000 persone, ha riferito in un comunicato il portavoce della polizia Josephine Adeh.È la secondadi questo tipo che si verifica in una settimana nel Paese più popoloso dell’Africa. Le organizzazioni locali, le chiese e i singoli cittadini stanno organizzando sempre più spesso eventi di beneficenza in vista del Natale, mentre il costo della vita è aumentato vertiginosamente.