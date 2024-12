Pianetamilan.it - Milan, Reijnders la salvezza: punto di riferimento. Resta sempre un rischio

salva Paulo Fonseca e i rossoneri. Un gol dell'olandese basta al Diavolo per portare a casa i tre punti fondamentali contro il Verona. Un assist magnifico di Fofana e poi un tiro di prima quasi senza guardare la porta. Così ilsi porta a casa la vittoria. L'olandese (insieme al francese) è una delle note positive della stagione e della partita. Tiji è stato di nuovo decisivo e ormai non è più una novità, anzi. Ecco le pagelle didai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA "Da trequartista è meno vivo perché Duda lo segue ovunque. Un tempo toccando pochi palloni, poi però decide la partita: è già a 8 reti. Super". Voto 7. PROSSIMA SCHEDA "L’olandese viene schierato qualche metro più avanti, Duda lo segue a uomo e lo limita. Ma nella ripresa trova il corridoio giusto per infilarsi e trovare una rete pesantissima".