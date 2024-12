Pianetamilan.it - Milan, Canobbio primo colpo? Leao, ecco come sta. Palmeri, che stoccata!

Leggi su Pianetamilan.it

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Il possibile arrivo di Agustinale ladi Tancredi. Ma anche le condizioni di Rafaele l'interesse per Youssouf Fofana, oltre alla rivelazione di Sebastien De Maio. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianeta.it' oppure scorrendo le prossime schede. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA Youssouf Fofana, secondo quanto riferito dalla Spagna, sarebbe finito nel mirino del Chelsea, disposto a fare pazzie pur di convincere ila cederlo. Il centrocampista francese,noto, è uno dei più positivi in questa prima fase della stagione in casa rossonera. In un momento in cui la classifica in Serie A non sorride e in Champions League c'è stato un avvio non del tutto convincente, l'ex Monaco ha dimostrato ampiamente di valere l'investimento che è stato fatto.