Movieplayer.it - Masters of the Universe ha trovato i suoi villain: Jared Leto è una delle new entry nel ruolo di Skeletor

Leggi su Movieplayer.it

Il film live-action dedicato alle avventure diof theporterà in scena numerosi, tra cui Sker che sarà interpretato da. Amazon e MGM Studios hanno rivelato gli interpreti deinel film live-action dedicato alle avventure di He-Man e i dominatori dell'universo, ispirato alla storia proposta nella famosa serie animata degli anni '80. Ildell'eroe è stato affidato in precedenza a Nicholas Galitzine, che sarà il principe Adam di Eternia, impegnato a combattere contro il malvagio Sker, e alla regia sarà impegnato Travis Knight. Icontro cui lotterà He-Man Nel filmof thereciteranno quindineldi Sker, Sam C. Wilson che sarà Trap Jaw, Hafthor Bjornsson nella parte di Goat Man, e .