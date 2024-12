Lanazione.it - Marradi e Palazzuolo sul Senio, due assemblee pubbliche sulla mancanza di medici di base

, 21 dicembre 2024 - Le amministrazioni comunali disulannunciano dueper discutere le modalità di assegnazione del medico dinei due comuni, un tema di grande rilevanza per le due comunità. Gli incontri si terranno: lunedì 23 dicembre asul(orario e luogo da definire); venerdì 27 dicembre a, alle ore 17 (luogo da definire). La situazione è particolarmente delicata a causa del prossimo pensionamento della dottoressa Cinzia Vignoli, uno dei duedina generale che ha operato per anni nei due comuni. Nonostante i bandi emessi per la sua sostituzione siano andati deserti. Da tempo si sta lavorando per individuare soluzioni che garantiscano la continuità dell’assistenza sanitaria per i circa 4.000 abitanti di