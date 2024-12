Ilfattoquotidiano.it - Manovra, il “vaffa” del deputato Pd Fornaro in Aula: “Assegnati 130mila euro a un comune che non esiste. Almeno studiate la geografia!”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Abbiamo appena assegnatoa unche non. Siamo a questi livelli, neanche nell’ultimosi fanno questi errori. Carmagnano in provincia di Torino nonCarmagnola!la.“. Lo ha detto ildel Pd Federicodurante la seduta dell’sulla, lasciandosi scappare un “nculo” e lanciando sullo scranno il fascicolo. “Anche lei, onorevole– è intervenuto il vicepresidente Giorgio Mulè – prima i soldi (lanciati per protesta dal pentastellato Leonardo Donno, ndr) poi il fascicolo.non è bello.”.L'articolo, il “” delPdin: “a unche nonla!” proviene da Il Fatto Quotidiano.