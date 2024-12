Sport.quotidiano.net - Mandelli "Entusiasmo da derby"

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’appetito vien mangiando. Un vecchio adagio che il Modena prova a fare suo, galvanizzato dalla vittoria nel: un successo che, a livello di autostima e consapevolezza dei propri mezzi, ha avuto un valore certamente superiore ai tre punti in palio. Paololo sa bene, e nella consueta conferenza stampa del giorno prima della gara, ha mostrato ottimismo, sia pur con il rispetto che si deve ad una squadra come il Pisa, che sinora sta facendo un ottimo campionato. "Contro ogni avversario è ovvio che si debbano prendere le contromisure necessarie. Il Pisa ha una fisicità importante, al di là di un reparto offensivo che ha un Lind proprio questa caratteristica, e dovremo essere bravi ad impattare la gara proprio sotto questo aspetto". La classifica vede i nerazzurri piuttosto avanti rispetto al Modena, ma nelle ultime cinque gare, proprio quelle della gestione, il rendimento tra le due squadre, come punti conquistati, è certamente livellato.