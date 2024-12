Ilrestodelcarlino.it - Lavori all’ufficio postale per trasformare la sede in casa dei servizi digitali

Sono partiti idi ammodernamento nell’ufficiodi Masi Torello, che sarà trasformato indei, operazione necessaria per permettere l’inserimento deiPolis e migliorare la qualità dell’accoglienza. Laè inserita nell’ambito del progetto "Polis –dei", finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr e la restante parte da Poste Italiane. Questo progetto ha l’obiettivo di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dando un nuovo volto ai 7.000 uffici postali dei piccoli centri, tra questi quello di Masi Torello e altri centri nei prossimi mesi, in totale saranno 16, per renderli più accoglienti e trasformarli in Sportello unico digitale di prossimità per un semplice e veloce accesso aidella pubblica amministrazione.