Lanazione.it - La conta dei danni al Pesenti. Vandalismo, furti e devastazioni: “Addolorati dall’accaduto”

Cascina (Pisa), 21 dicembre 2024 – Non si è ancora conclusa ladei, ma appare evidente come il bilancio sia estremamente negativo, non solo sul versante economico ma anche, e forse soprattutto, su quello morale. Quanto accaduto aldi Cascina lascia l’amaro in bocca, è difficile credere che siano stati gli studenti a ridurre il liceo in tali condizioni, ma a questo punto la questione passa in secondo piano, ciò che rimane sono solo “macerie“. Il consiglio d’istituto del liceoha infatti rilasciato un primo elenco delleriportate dalla struttura, da cui emerge il degrado raggiunto durante l’occupazione del liceo. Porte e pareti sfondate, vetri distrutti, così come gran parte degli arredamenti, per non parlare poi dei termosifoni che sono stati strappati dalle pareti.