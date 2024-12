Jack Ryan | rivelata la finestra di inizio riprese del film con John Krasinski

Leggi su Cinefilos.it

ladidelconIl seguito cinematografico della serie di successo di Prime Video, Tom Clancy’s, dovrebbe iniziare leall’del prossimo anno. La serie di quattro stagioni, basata sugli iconici romanzi delverse di Clancy, segue l’analista della CIA diventato operativo, interpretato da, mentre affronta lo spionaggio internazionale e le minacce geopolitiche. Apprezzato per la sua narrazione modernizzata del franchise action-thriller e per l’avvincente interpretazione di, lo show si colloca tra le serie originali di Prime Video di maggior successo a livello globale, con uno spinoff di Rainbow Six e unsequel in lavorazione.Secondo quanto riportato da Collider, ledelsuinizieranno nel gennaio 2025 a Londra, in Inghilterra.