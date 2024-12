Lanazione.it - Intervento in laparoscopia per asportare un tumore

La chirurgia apuana si conferma come un’eccellenza. Nei giorni scorsi, al Noa, è stato eseguito unina paziente sveglio perunal colon. Il paziente ha 84 anni. L’operazione è perfettamente riuscita L’uomo è rimasto ricoverato per quattro notti e ora è a casa dopo un rapido e completo recupero. Subito dopo l’, in accordo con i protocolli Eras (Enhanced recovery after surgery), il paziente ha potuto passeggiare e fare tranquillamente colazione. L’equipe, diretta da Francesco Di Marzo, direttore dell’unità operativa complessa di Chirurgia generale del Noa (nella foto), non è nuova a questo tipo di interventi, già effettuati su altri pazienti. Questo innovativo approccio sarà, tra l’altro, oggetto di una tesi di specializzazione in Anestesia (in collaborazione con il direttore della struttura Stefano Antonelli) e di un protocollo di studio europeo sull’associazione dell’anestesia neuroassiale e della bassa pressione endoaddominale durante l’