Ilgiorno.it - Incidente Besana Brianza, investito da un’auto in via De Gasperi: morto 64enne

(Monza), 21 dicembre 2024 – Nuovomortale sulle strade della. È successo questa mattina, pochi minuti dopo le 10. Vittima un uomo di 64 anni, che è stato. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale del paese. Teatro della tragedia, via Alcide De. Appena ricevuto l'allarme, sul posto si sono fiondati i mezzi del 118: un’ambulanza e, appena ci si è resi conto delle condizioni molto critiche dell'uomo, anche l'elisoccorso. A ruota anche i carabinieri della compagnia di Seregno. Dopo i primi tentativi di rianimazione sul posto, l'uomo è stato trasferito in codice rosso, con l'elicottero al pronto soccorso del Niguarda di Milano. Qui è stato preso in carico dall'equipe medica che però, poco dopo, ha dovuto alzare bandiera bianca e constatare il decesso.