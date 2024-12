Quotidiano.net - Il generale Figliuolo ‘promosso’ vicedirettore dei servizi segreti per l’estero (Aise)

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 21 dicembre 2024 – Francesco Paoloapproda all’. Giorgia Meloni oggi ha ufficializzato oggi la nomina dela vice direttore dell’Agenzia di informazioni e sicurezza esterna. “L'incarico ha la durata di due anni – si legge in una nota di Palazzo Chigi –Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir ndr) è stato avvisato”. Già commissario straordinario all’emergenza Covid nel governo Draghi, ora attuale comandante del Covi (Comando Operativo di Vertice Interforze) e commissario straordinario alla ricostruzione dopo l’alluvione in Emilia Romagna, Toscana e Marche, ilFigiuolo si appresta a prendere le redini dell’, iper, come numero 2 (secondo al direttore Giovanni Caravelli). "E’ il giusto riconoscimento dell'impegno e la dedizione con cui ha servito il Paese nel corso della sua carriera – commenta il ministro della Difesa Guido Crosetto – Le istituzioni sanno riconoscere il valore dei propri servitori" L’e i contatti con la Siria di Assad Gli stessiattenzionati dagli organi di stampa per i contatti emersi con il regime di Assad in Siria.