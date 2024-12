Lanazione.it - Due tamponamenti, otto auto coinvolte. Secondo giorno di esodo: delirio traffico in autostrada

Firenze, 21 dicembre 2024 –di Natale caotico sull’strada A1 dove questa mattina sono avvenuti duedistinti. Uno all’altezza di Monte San Savino, in direzione sud, che ha visto coinvolti 4 veicoli. Alcune persone sono rimaste ferite nello scontro che ha provocato gravi ripercussioni sulle prime informazioni i feriti sarebbero lievi. Un altro maxi-tamponamento, sempre fra 4, è accaduto all’altezza di Reggello, in direzione sud. Fortunatamente non risultano persone ferite nell’incidente, ma lunghe code nel tratto fra Firenze Impruneta e Incisa. Il grandeper le festività è iniziato ieri con non poche difficoltà non solo per chi viaggia sullestrade. Anche le grandi vie di comunicazione, come la Firenze-Siena e la Fi-Pi-Li sono prese d’assalto.