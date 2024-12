Lanazione.it - “Conversazioni sull’Opera“ per il Maestro

Le, il ciclo di appuntamenti organizzato dalla Fondazione Simonetta Puccini per approfondire i capolavori pucciniani, si concluderà domani alle ore 16 con un incontro dedicato a Turandot, l’ultima e forse più enigmatica opera di Giacomo Puccini. Ambientata in una fiabesca Cina imperiale, Turandot narra la storia della principessa crudele e del principe ignoto che sfida i suoi enigmi per conquistare il suo cuore. Sebbene lasciata incompiuta a causa della morte del compositore, l’opera è considerata un capolavoro che unisce lirismo, dramma e grandiosità orchestrale. L’incontro si terrà presso l’Auditorium Simonetta Puccini di Torre del Lago, sarà guidato dalla pianista Silvia Gasperini.