"Contro la Samb sarà una grande emozione"

Il derby di domani tra Civitanovese eenedetteseuna partita speciale per Daniele Romandini, allenatore in seconda dei rossoblù locali che affronterà da ex la squadra della sua città. "Dal punto di vista personale è sempre stata un’affrontare laenedettese. Stavolta lo è ancora di più perché lo faccio nel contesto di un gemellaggio tra le due realtà", ammette Romandini,enedettese doc che al Riviera delle Palme è stato in prima squadra nel corso della stagione 2022-’23. Dapprima, come vice di Alfonsi poi con Prosperi, quindi nuovamente con Alfonsi e infine alle dipendenze di Manoni. "Quella – ricorda – non è stata un’annata molto felice dal punto di vista societario, però lavorare con la squadra della propria città è sempre unico". Torniamo al match. Fischio d’inizio alle 15 al Polisportivo, è prevista una folta cornice di pubblico con l’esodo dei tifosi ospiti.