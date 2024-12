Lanazione.it - Con l’hashish in auto. Arrestati due fratelli

TERNI - Sorpreso con mezzo chilo di hashish finisce ai domiciliari. I carabinieri della Sezione radiomobile di Terni hanno tratto in arresto duedi origini siciliane, rispettivamente di 50 e 35 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio a largo raggio attuato dai militari ternani, con presidio delle principali vie di accesso alla città, una pattuglia impegnata in un posto di controllo all’uscita Terni Ovest del raccordo Terni-Orte ha intimato l’alt a unveicolo con due persone a bordo: l’atteggiamento fin troppo disinvolto, per non dire confidenziale, dei due, uno dei quali da anni residente a Terni, ha insospettito gli operanti, cui è parsa poco plausibile la giustificazione fornita dai due di essere di rientro da Roma dopo una visita turistica.